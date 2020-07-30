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30
Чт., лип.
wooman

АРМА передало в управління «Укртрансгазу» арештовані акції, що належали «Газпрому»

Новини
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління «Укртрансгазу» арештовані цінні папери – пакет акцій ПрАТ «Газтранзит» у розмірі 40,2%, які належали «Газпрому».

Про це йдеться у повідомленні на сайті АРМА.

Зазначається, що досвід подібних операцій фактично відсутній в Україні і, зокрема, АРМА здійснило його вперше.

«Під час здійснення своїх повноважень Агентство зіштовхнулось зі значним опором та протидією зі сторони власника і пов’язаних з ним осіб, які своїми діями намагались завадити законній діяльності АРМА», — сказано у повідомленні.

У підсумку, завдяки злагодженим діям АРМА, НАБУ та САП арештовані акції передано обраному за результатами конкурсного відбору управителю АТ «Укртрансгаз», яке отримало право управляти арештованими акціями. Відповідні зміни вже внесено до системи депозитарного обліку цінних паперів.

Відтепер надходження від  управління арештованими акціями ПрАТ «Газтранзит» перераховуватимуться до державного бюджету.

У повідомленні також нагадують, що 13 квітня 2020 р. Вищим антикорупційним судом ухвалено рішення про передачу в управління АРМА 16650 штук простих іменних акцій ПрАТ «Газтранзит». На виконання зазначеної ухвали АРМА 17 квітня 2020 року подало до депозитарної установи повний пакет документів щодо внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку.

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