Підприємці у трьох містах України провели акцію протесту проти «рейдерів у погонах»

Підприємці наголосили, що ця акція є попереджувальною, а її мета – захист українського малого та середнього бізнесу від свавілля державних та правоохоронних органів.

До участі в акції долучилися представники бізнес-спільнот CEO club, Антирейдерського союзу підприємців України, платформи національних інвесторів «Бізнес 100», ГО «Бізнес Варта», ГО «Ділові українські жінки», трудові колективи та партнери FGK Financial Group, ТОВ ПІЇ «Еконія», Zarina та окремі українські підприємці, що висловили бажання об’єднатися на захист бізнесу.

Приводом для проведення акції стали обшуки в компанії «Еконія». Підприємство впевнене, що ці обшуки — штучне переслідування компанії органами державної влади та виконання поліцією замовлення від рейдерів. Про аналогічну проблему заявляє і заставний сервіс Cronvest, який також потерпає від обшуків правоохоронців.

«Ми таку ситуацію як у «Еконії» бачили вже не один раз. Рейдерство — це не завжди тітушки та підробні рішення. Рейдерство — це також тиск через державні інституції, через інституції, які покликані нас захищати. Або з власної ініціативи, або за вказівкою вони діють як звичні тітушки, маючи на руках ухвалу суду і навіть не підробну», — сказав у ході акції керівник юридичного офісу ГО «Бізнес-Варта» Андрій Доход.

Резолюцію мітингу учасники акції передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. В ній вони зазначили, що вважають неприпустимим використовувати правоохоронців у корупційних замовленнях для рейдерських атак та для тиску на бізнес.

«Президент сказав, що у нас буде розвиток малого і середнього бізнесу, що ми дуже швидко змінимо країну, і згадав про інвестиційну няню. На жаль, картина така, що правоохоронці цілять у поки ще не дуже сильний МСБ, і це жах! Це гальмує розвиток країни. Президент повинен гарантувати, що інвестиційна няня буде мати інший вигляд, бо ми перелякаємо всіх іноземних інвесторів», — наголосив співзасновник національної платформи БІЗНЕС 100 Володимир Чеповий.

Наприкінці акції учасники розбили кувалдами кілька пляшок дитячої води «Малятко», як нагадування про те, як виламували кувалдами двері цього виробника дитячого харчування, працівники МВС та ГСУ Національної поліції під час останніх обшуків. Також це стало символом, що протизаконні дії знищують український продукт, а рейдерство, здійснюване силами правоохоронних органів знищує український бізнес в цілому.