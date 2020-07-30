Монетизація майбутнього: як навчити фінансовій грамотності

Юлія Орлова

Ставка на бізнес: кредитні умови для…

Георгій Кухалейшвілі

Біблія імпортера: Чотири заповіді митної вартості

Олег Кириєвський

Жінка за кермом: гендерний стереотип про…

Світлана Мільгевська

Сіті крізь сито: офісна нерухомість мігрує…

Марина Гуревич

Оброк для брокера: Спроба взяти під…

Віталій Глянцев

Лохалізація: локомотив модернізації чи економічне хуторянство

Олег Лиховид

Електроавтобусна зупинка: в Україні розвиток міського…

Олег Диващук

Доцентровий рух: ТРЦ відновлюються після карантину

Марина Гуревич

30
Чт., лип.
wooman

У справі «Укравтодору» з’явився шостий підозрюваний

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в наданні колишньому в.о. голови «Укравтодору» неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі новому підозрюваному.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Зазначається, що ним є бенефіціар групи компаній, що здійснюють діяльність у сфері дорожнього господарства на території України. Підозру йому вручено 28 липня в межах розслідування спільної польсько-української слідчої групи, до якої входять НАБУ, САП, Центральне антикорупційне бюро (Польща) та Окружна прокуратура Варшави.

Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 20 липня НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в. о. голови «Укравтодору». П’ятьом особам було вручено повідомлення про підозру.

У цій справі НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником «Укравтодору» неправомірної вигоди. Всі випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг, загальна сума яких перевищує 270 млн євро.

НАБУ Укравтодор корупція боротьба з корупцією