У справі «Укравтодору» з’явився шостий підозрюваний

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в наданні колишньому в.о. голови «Укравтодору» неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі новому підозрюваному.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Зазначається, що ним є бенефіціар групи компаній, що здійснюють діяльність у сфері дорожнього господарства на території України. Підозру йому вручено 28 липня в межах розслідування спільної польсько-української слідчої групи, до якої входять НАБУ, САП, Центральне антикорупційне бюро (Польща) та Окружна прокуратура Варшави.

Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 20 липня НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в. о. голови «Укравтодору». П’ятьом особам було вручено повідомлення про підозру.

У цій справі НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником «Укравтодору» неправомірної вигоди. Всі випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг, загальна сума яких перевищує 270 млн євро.