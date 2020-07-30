Вартість електроенергії для МСБ Києва збільшиться на 6%

У столиці України вартість електроенергії для малих непобутових споживачів з 1 серпня збільшиться в середньому на 6%.

Про це з посиланням на прес-службу компанії YASNO, яка постачає електроенергію споживачам Києва, повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням, це пов'язано зі змінами тарифів на передачу та розподіл, які прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У прес-службі зазначили, що тариф для малих непобутових споживачів розраховується на основі 4 складових:

тариф на розподіл електроенергії – затверджується окремо для кожного оператора системи розподілу (ВСР), змінюється з 1 серпня;

тариф на передачу електроенергії – тариф ДП «Укренерго» зросте на 54,6% і складе 240,23 грн/МВт⋅год;

прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії – залишається без змін;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги – залишається без змін.

Раніше повідомлялося, що 29 липня 2020 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ), тимчасово збільшила максимальне обмеження ціни електроенергії на ринку «на добу вперед» (РСВ) та внудобовому ринку (ВСР) у нічні години з 959 до 1229 грн за МВт-год.