Попит на ювелірні вироби у світі знизився на 53%

Глобальний попит на ювелірні вироби з золота в другому кварталі 2020 року впав на 53%, до рекордного квартального мінімуму в 251 т.

Про це з посиланням на дані Всесвітньої ради по золоту пише kommersant.

Причиною такого спаду стали нестабільність в світі через коронавірус COVID-19 і високі ціни на золото.

За підсумками першого півріччя попит на ювелірні вироби у світі знизився на 46% — до 572 т.

Нагадаємо, 27 липня ціна золота досягла максимуму за всю історію торгів. Вона виросла на 1,9% і досягла $1935 за тройську унцію, пізніше ціна піднялася до позначки $1943,93. Попередній абсолютний рекорд був встановлений в 2011 році.