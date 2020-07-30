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30
Чт., лип.
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Абромавичус виступив проти обмеження зарплат чиновників «Укроборонпрому» до 47 тис грн

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Генеральний директор держконцерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус передав президенту України Володимиру Зеленському лист від голів наглядових рад із проханням вирішити проблему із введенням на період карантину обмеження зарплат у держкомпаніях у 47 тис. грн на місяць, повідомляє «Інтерфакс Україна».

«Щодо зарплат особисто дав (президенту – ред.) два листи: один - від голів наглядових рад усіх держкомпаній, і один - особисто від мене, що страждають 36 керівників (підприємств з концерну «Укроборонпром» - ред.) дуже важливих держкомпаній через це обмеження», — сказав Абромавичус під час круглого столу Київської школи економіки.

За його словами, була відверта розмова на цю тему з главою держави, який уже розуміє цю проблему.

«Але наразі немає голосів у Верховній Раді, тому будуть запропоновані у вересні інші механізми, щоб прибрати ці (обмеження – ред.)», — сказав Абромавичус.

Як повідомлялося, із введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу та керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис. грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня. Наприкінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.

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