Абромавичус виступив проти обмеження зарплат чиновників «Укроборонпрому» до 47 тис грн

Генеральний директор держконцерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус передав президенту України Володимиру Зеленському лист від голів наглядових рад із проханням вирішити проблему із введенням на період карантину обмеження зарплат у держкомпаніях у 47 тис. грн на місяць, повідомляє «Інтерфакс Україна».

«Щодо зарплат особисто дав (президенту – ред.) два листи: один - від голів наглядових рад усіх держкомпаній, і один - особисто від мене, що страждають 36 керівників (підприємств з концерну «Укроборонпром» - ред.) дуже важливих держкомпаній через це обмеження», — сказав Абромавичус під час круглого столу Київської школи економіки.

За його словами, була відверта розмова на цю тему з главою держави, який уже розуміє цю проблему.

«Але наразі немає голосів у Верховній Раді, тому будуть запропоновані у вересні інші механізми, щоб прибрати ці (обмеження – ред.)», — сказав Абромавичус.

Як повідомлялося, із введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу та керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис. грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня. Наприкінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.