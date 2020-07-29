Американська торговельна палата виступила проти порушення прав міжнародних інвесторів в Україні

Американська торговельна палата в Україні (АСС) занепокоєна нехтуванням законними правами компаній під час оскарження рішення Антимонопольного комітету України №697-р від 10.10.2019 р. в судовому порядку та, як наслідок, можливим порушенням прав та законних інтересів міжнародних інвесторів в Україні.

Про це йдеться в офіційному листі АСС.

"Палата стурбована спробою покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 роках на міжнародні компанії: ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПЗІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна" – виробників тютюнових виробів.

Такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету України, який надав низку дозволів (рішення №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р від 23 листопада 2011 року) на консолідацію ринку без проведення консультацій із виробниками та іншими зацікавленими сторонами", – наголушує АСС.

Передчасне стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно компаній в момент оскарження рішення АМКУ в суді першої інстанції є "прямим порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції". Це, на думку фахівців АСС, що може призвести до падіння надходжень до Державного бюджету і створення передумов для безпрецедентного зростання нелегального імпорту тютюнових виробів.

"Закликаємо відповідальні органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні й забезпечення належного правового процесу, дотримання принципів незалежності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження Рішення №697-р у судах", – резюмує заява АСС.

Раніше непослідовні дії АМКУ, який спочатку дав дозволи на монополізацію ринку дистрибуції тютюнових виробів, а потім почав штрафувати за це виробників тютюнових виробів, розкритикували в Європейській Бізнес Асоціації (ЕВА).

"Під час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад $2 млрд в економіку держави, а за результатами 2019 року, заплатили 55 млрд грн податків до державного бюджету. Відповідно, накладення арештів може практично поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України", – резюмувала ЕВА.

Постановою Верховного Суду України від 2 грудня 2019 року у справі № 910/1646/19, ВСУ визнав помилки в роботі АМКУ в регулюванні тютюнового ринку в попередні роки, вважає Анна Гладштейн, юрист у сфері права міжнародної торгівлі та викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Тобто Антимонопольний намагається перекласти з себе відповідальність за помилкові рішення.

Одна з вищезгаданих компаній "Імперіал Тобакко Юкрейн" була змушена заплатити штраф, але не визнала свою провину і повідомила АМКУ про подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і свій намір продовжувати захищати свої права в судах вищої інстанції та міжнародному інвестиційному арбітражі.