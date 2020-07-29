МЗС України запропонувало Єгипту укласти преференційну торговельну угоду

Міністерство закордонних справ України ініціює переговори щодо укладення преференційної торговельної угоди з Єгиптом.

Про це сьогодні домовилися міністри закордонних справ України та Єгипту від час телефонної розмови, йдеться у повідомленні на сайті уряду.

«Ми націлені на суттєве збільшення обсягів двостороннього товарообігу, який за результатами минулого року склав понад $2,6 млрд. Для цього ми запропонували єгипетській стороні новий формат економічної співпраці, а саме розглянути можливість укладення двосторонньої преференційної торговельної угоди», — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільники МЗС окремо зупинилися на поточному стані двосторонньої договірно-правової бази та домовилися сприяти її розширенню.

Також міністри обговорили спільні зусилля, спрямовані на диверсифікацію співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній, туристичній та гуманітарній сферах.

Дмитро Кулеба наголосив на важливості забезпечення висхідної динаміки двосторонніх відносин та запросив єгипетського колегу відвідати з офіційним візитом нашу державу після покращення епідеміологічної ситуації.

Довідково:

Загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Єгиптом у 2019 році становив $2,631 млрд, за 5 місяців поточного року цей показник перевищив $1 млрд.

У 2019 році Єгипет відвідало 1,49 млн українських туристів. За цим показником Україна посіла друге місце після Німеччини.