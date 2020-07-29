Пасажиропотік українських аеропортів цьогоріч скоротиться на 55%

За підсумком 2020 року пасажиропотік українських аеропортів може скоротитися на 55% в порівнянні з 2019 роком.

Про повідомив регіональний менеджер IATA в Україні, Грузії та Вірменії Алекс Онацький, передає ЦТС.

За даними IATA, які озвучив Онацький, у поточному році аеропорти обслугують на 10,8 млн менше авіапасажирів, ніж у 2019 році, коли, за підсумками року, пасажиропотік аеропортів України становив 24,3 млн осіб.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», в IATA очікують, що у 2021 році глобальний пасажиропотік у порівнянні з 2020 роком зросте на 62%, але буде нижчим за показник 2019 року на 30%.

Повне відновлення до рівня 2019 року очікується тільки в 2023 році - на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше.

Оскільки відновлення пасажиропотоку на невеликих маршрутах очікується більш швидким, ніж на далекомагістральних, пасажирооборот буде відновлюватися повільніше.

До рівня 2019 року цей показник повернеться не раніше 2024 року — також на рік пізніше, ніж IATA прогнозувала раніше.