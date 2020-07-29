Уряд створив новий інструмент для участі МСБ у публічних закупівлях

В Україні створили новий інструмент для підтримки малого і середнього бізнесу — онлайн-платформу «Факторинг Хаб».

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

«Ми розглядаємо факторинг як додатковий потужний інструмент, завдяки якому бізнес, а особливо мікро- та малий бізнес, отримає нові способи фінансування і більше можливостей для розвитку», — зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Метою проекту є розширення ринку збуту продукції малого бізнесу через участь у публічних закупівлях, розвиток альтернативних способів фінансування та розвиток автоматизованих онлайн платформ.

«Факторинг найбільш ефективний для малих підприємств, які відчувають фінансові труднощі у зв’язку з несвоєчасним погашенням боргів замовниками та обмеженістю інших доступних джерел фінансування», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-платформа дозволяє підприємцю (постачальнику) подати заявку на участь у публічних закупівлях та отримати пропозиції безрегресного факторингу від банку. МСП залишає за собою право прийняти чи відхилити запропоновані банком умови.

У свою чергу, завдяки інформації про платіжну дисципліну замовників та інтеграцію відкритих даних системи ProZorro, банк витрачає мінімум ресурсів для оцінки кредитного ризику замовника.

«Пропозиція банку передбачає надання саме безрегресного факторингу, коли банк приймає на себе ризики несплати з боку замовника, та передбачає отримання фінансування – до 98% від суми угоди без вимоги додаткового забезпечення та 100% отримання послуги онлайн. Участь у платформі є безкоштовною для МСП та замовників», — пояснюють в уряді.

Також повідомляється, що платформою вже успішно скористалися перші МСП – постачальники АТ «Укрпошта».

Загалом, за інформацією уряду, частка факторингу у ВВП України на сьогоднішній день становить близько 0,3%, в Словенії – 2,77%, Туреччині – 4,58%, Болгарії – 5,79%, Литві – 7,17%, Польщі – 9,52%, Великобританії – 13,93%.

Подальші кроки уряду передбачають вже розпочату роботу спільно з НБУ над регулюванням факторингу та іншими можливими змінами у законодавстві, а також подальше масштабування альтернативного фінансування в Україні.