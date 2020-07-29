Держборг України у червні виріс до $85,01 млрд

Протягом червня сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті у національній валюті зріс на 2,7% — до 2 269,17 млрд грн, в еквіваленті у іноземній валюті – на 3,85% або до $85,01 млрд.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

«Загалом за звітний період видатки на погашення державного боргу становили 41,5 млрд грн, а на обслуговування – 7,5 млрд грн», — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що другий місяць поспіль відбувається падіння ставок, за якими Мінфін залучає кошти до державного бюджету.

«Якщо на аукціонах початку червня середньозважена дохідність державних облігацій з терміном обігу три, шість місяців та один рік складала 9,84%, 10,11% та 10,86%, то вже в кінці місяця вартість запозичень опустилась до 7,24% (-260 базисних пунктів), 7,74% (-237 б.п.) та 10,47% (-39 б.п.) відповідно», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом у червні Мінфін провів усі п’ять запланованих аукціонів з розміщення ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено 30,23 млрд грн.

«Більшість інструментів – номіновані в національній валюті державні облігації. Лише одного разу інвесторам пропонувались цінні папери номіновані в іноземній валюті. Так, на аукціоні 9 червня до державного бюджету було залучено 353,3 млн євро (еквівалент 10,65 млрд грн). Середньозважена дохідність склала 2,2%», — повідомляють у Мінфіні.

За даними депозитарію Національного банку України, у червні обсяг державних облігацій зменшився на 7,2 млрд грн. Портфель нерезидентів зменшився на 5,4 млрд грн та на кінець місяця складав 11,42%. Скорочення частки відбулось за рахунок державних цінних паперів, за якими вже відбулись погашення.

Також зазначається, що з детальною інформацією щодо стану державного та гарантованого державного боргу України в червні 2020 року та інших періодах, можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів за посиланням.