Рейтингове агентство S&P підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, це стало наслідком впровадження антикризової програми та успішного завершення процесу реструктуризації фінансового боргу перед «Сбербанком» (Україна). На його думку, це позитивно позначилось на стані ліквідності компанії та дозволить забезпечити необхідний рівень фінансування поточних видатків.

«У складний для більшості компаній період здатність Укрзалізниці дотримуватись взятих на себе зобов’язань додає впевненості інвесторам у її стабільності та надійності кредитних якостей. Рішення S&P — чергове тому підтвердження», — наголосив він.

У своєму повідомленні Standard&Poor's зазначило, що рейтингова дія відображає зниження боргового навантаження на ліквідність у поточному періоді після підписання Укрзалізницею угод з реструктуризації боргу перед банком. Враховуючи негативний вплив пандемії на фінансові ринки, Укрзалізницею було реалізовано необхідні кроки та досягнуто згоди з банком щодо відтермінування погашення боргу на термін до трьох років з можливістю дострокового погашення боргу.

Разом з тим «негативний» прогноз рейтингу відображає невизначеність саме щодо зовнішнього середовища, у якому знаходяться Укрзалізниця та інші компанії, а також потенційні ризики, пов’язані з цим.

«Один із пріоритетів стабільної роботи Укрзалізниці — прозорі й сталі відносини з вітчизняними та міжнародними партнерами, у тому числі й стабільне виконання зобов’язань. Впевнений, що ми пройдемо крізь часи фінансової кризи, а антикризова програма Укрзалізниці стане взірцем для інших компаній», — резюмував Іван Юрик.