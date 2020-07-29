Київрада компенсуватиме столичному бізнесу 99% від суми процентів за кредитами

Київська міська рада 28 липня ухвалила рішення, згідно з яким місто компенсуватиме столичним підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами.

Про це повідомив мер столиці Віталай Кличко під час щоденного брифінгу 29 липня.

«Учора Київрада ухвалила ще одне важливе рішення для підтримки малого та середнього бізнесу столиці. Відтепер і до 31 грудня місто компенсуватиме підприємцям 99% від суми відсотків за кредитними договорами, які укладені або будуть укладені з банками-партнерами або уповноваженими банками. Тобто бізнес столиці до кінця 2020 року зможе кредитуватися під 0,1% річних», — сказав Кличко.

Також він анонсував створення спільної з міською владою групи економічних експертів та представників бізнесу, яка розроблятиме план з подолання економічної кризи, спричиненої коронавірусом.

«Я ініціював створення спільної з міською владою групи економічних експертів, практиків, представників бізнесу, щоб ми разом напрацювали шляхи подолання кризи і визначили основні кроки, необхідні для підтримки та розвитку бізнесу столиці, практичні рішення та проєкти та їх оперативне втілення», — говорить Кличко.

Також він уточнив, що у цій групі будуть люди професійні й успішні у своїх сферах. Уже 30 липня запланована перша зустріч. Про всі пропозиції фахівців і проекти мер пообіцяв повідомляти.