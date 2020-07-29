Нові власники готелю «Дніпро» побудують у центрі Києва кіберспортивну арену

Нові власники готелю «Дніпро» планують через 2-3 роки «з нуля» побудувати у центрі Києва кіберспортивну арену на 10 тисяч осіб.

Про це в інтерв’ю Андрію Федоріву повідомив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський, який представляє інвесторів покупки готелю, передає «Економічна правда».

«Це буде кіберспортивна арена, яку ми плануємо будувати в центрі Києва. Багатофункціональна арена приблизно на 10 тисяч осіб. Як Палац Спорту, але той не підходить для жодного кіберспортивного івенту. ...Ми будемо збирати все з нуля, це окремий проект взагалі», — повідомив Кохановський.

Готель «Дніпро» буде використовуватися для розміщення та відпочинку кіберспортсменів. Принаймні його частина, пояснює Кохановський.

Під арену зараз розглядаються 2-3 різні локації в радіусі 2-2,5 км від центру Києва. На новій арені також зможуть проходити спортивні заходи та концерти, але основним призначенням будуть кіберспортивні турніри.

«Ми зробимо унікальний кейс, коли це (організацію кіберспортивних івентів, – ред.) можна буде робити і економити на це час, нерви і гроші. І Київ буде Меккою Європи для кіберспорту протягом 5-10 років», — пояснює він.

За словами Кохановського, арену планують відкрити за 2-3 роки, а оновлений готель «Дніпро» – через 2 роки.

«Ми зараз в процесі, тут треба бути більш прагматичним, потрібно спочатку провести переговори, вдарити по руках і тоді ми анонсуємо початок будівництва. За оптимістичним сценарієм кіберарену планується відкрити за 2-3 роки, за песимістичним — 4-5 років. Щоб закрити операцію і переробити готель «Дніпро» потрібно 2-3 роки. Ми плануємо 2 роки. Але це питання переговорів», — резюмує він.