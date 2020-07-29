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29
Ср., лип.
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Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП наступного року на 4,6%

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Це зазначено в проекті відповідної постанови, який значиться в порядку денному Кабінету міністрів, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з проектом прогнозу на найближчі три роки, в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%.

Як зазначено в документі, зростання експорту очікується на 2,9% в наступному і на 6,4% в 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

Дефіцит торгового балансу складе в 2021 році $10,4 млрд і $13,6 млрд у 2022-му, зазначено в документі.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, у липні Національний банк України переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році з 5% до 6%, а у 2021-2022 роках, згідно з його прогнозом, українська економіка повернеться до зростання на рівні близько 4%.

Раніше аналітики агентства Reuters прогнозували, що економіка України скоротиться на 6,5% за 2020 рік, порівняно зі зростанням на 3,2% у 2019 році.

Український уряд у 2020 році очікує падіння на 4,8%.

Мінекономрозвитку ВВП України інфляція ВВП