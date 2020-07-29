Ставка на бізнес: кредитні умови для…

Георгій Кухалейшвілі

Біблія імпортера: Чотири заповіді митної вартості

Олег Кириєвський

Жінка за кермом: гендерний стереотип про…

Світлана Мільгевська

Сіті крізь сито: офісна нерухомість мігрує…

Марина Гуревич

Оброк для брокера: Спроба взяти під…

Віталій Глянцев

Лохалізація: локомотив модернізації чи економічне хуторянство

Олег Лиховид

Електроавтобусна зупинка: в Україні розвиток міського…

Олег Диващук

Доцентровий рух: ТРЦ відновлюються після карантину

Марина Гуревич

Хто проти Пєті: Для багатьох компаній…

Олексій Янковський

29
Ср., лип.
wooman

Долар може втратити статус світової резервної валюти

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Goldman Sachs Group вважає, що положення долара США як світової резервної валюти знаходиться під загрозою, про що свідчить недавнє зростання цін на золото.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Bloomberg.

На думку стратегів Goldman, долар стикається з декількома ризиками, а саме: курс Федерального резерву США може зміститися в сторону «інфляційного ухилу», зростання політичної невизначеності і зростаючі побоювання, пов'язані з черговим сплеском коронавірусної інфекції в країні.

Накопичення заборгованості в результаті пандемії може призвести до ескалації страхів.

Рекордне ралі золота відображає зростаюче занепокоєння щодо світової економіки. Банк підвищив свій 12-місячний прогноз цін на золото з $2 тисяч до $2,3 тисяч за унцію.

Падіння долара відбувається на тлі прогнозів його знецінення після історичної угоди країн Європейського союзу, які схвалили пакет заходів для порятунку економіки від коронавірусу, що підштовхнуло зростання євро і призведе до першого в історії випуску спільного боргу.

Для Goldman Sachs зростаючий рівень боргу в США, який зараз перевищує 80% валового внутрішнього продукту країни, і в інших країнах підвищує ризик того, що центральні банки та уряди можуть допустити прискорення інфляції.

«В результаті роздуті баланси центробанків і величезна пропозиція грошей створюють «велику ймовірність того, що коли-небудь в майбутньому, після нормалізації економічної активності, у центральних банків та урядів з'явиться спокуса для підвищення інфляції з метою полегшення накопиченого боргового тягаря», – кажуть аналітики Goldman.

США золото долар валютні коливання