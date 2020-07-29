Податкова та митниця об’єднають свої інформаційні системи

Державна податкова та Державна митна служби об’єднають свої інформаційно-телекомунікаційні системи та інші інформаційні ресурси.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПС.

Відтепер при постановці на облік особи, яка здійснює операції з товарами, передбачається, що митниці в електронному вигляді отримають відомості про особу з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО, у тому числі відомості, що надійшли до цих баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань.

Зміни у реєстраційних даних осіб (зміна керівника, бухгалтера, адреси тощо) вносяться до Реєстру на основі даних з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО, у тому числі Реєстру самозайнятих осіб, отриманих у результаті взаємодії інформаційних систем ДПС та ДМС.

«Порядок взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2020 № 286, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2020 за № 593/34876», — сказано у повідомленні.