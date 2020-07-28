Геть рейдерів від бізнесу: підприємці Києва, Одеси та Харкова вийдуть на акцію протесту

30 липня 2020 року з 10:00 до 13:00 бізнес-об’єднання CEO club, Антирейдерський Союз підприємців України спільно з компанією ТОВ ПІЇ «Еконія» та FGK Financial Group проводять попереджувальну Всеукраїнську акцію протесту «Геть рейдерів від бізнесу».

Про це йдеться у повідомленні від організаторів.

Вони зазначають, що акція відбудеться під стінами Міністерства внутрішніх справ України та Головного слідчого управління Національної поліції України у м. Київ, а також під стінами обласних управлінь національної поліції у Одесі та Харкові.

«Мета акції - захист права власності в нашій країні, захист українського середнього і малого бізнесу від свавілля державних та правоохоронних органів», — пишуть організатори.

В акції планують взяти участь близько 500 учасників-представників бізнес-спільнот CEO club, Антирейдерського союзу підприємців України, Української Бізнес-Асоціації, ГО «Бізнес Варта», трудові колективи та партнери FGK Financial Group, ТОВ ПІЇ «Еконія», представники українських компаній, які потерпають від рейдерства.

Учасники акції планують передати Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову Резолюцію мітингу, в якій висловлять позицію українського бізнесу щодо неприпустимості використовувати правоохоронців у корупційних замовленнях для рейдерських атак та тиску на український бізнес.

Також під час акції учасники хочуть розбити кувалдами пляшки дитячої води «Малятко», таким чином демонструючи, що ламаючи кувалдами двері національного виробника, МВС та ГСУ національної поліції діють протизаконно та тим самим знищують український продукт, а такі дії як рейдерство за допомогою силових органів знищують український середній бізнес в цілому.