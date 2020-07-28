«Таскомбанк» розмістив облігації на 100 млн грн за стандартами ЄС

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала результати первинного розміщення облігацій ТАСКОМБАНК серії J обсягом 100 млн грн з терміном обігу 10 років.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, за цими облігаціями передбачена можливість дострокового викупу (щорічна оферта). Номінальна ставка на перший рік обігу облігацій встановлена у розмірі 16,5% річних зі щорічним переглядом на рівні не менше 1/2 облікової ставки НБУ.

«Цей випуск став уже другою в цьому році емісією корпоративних облігацій ТАСКОМБАНКУ за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС, що стало можливим завдяки ефективному співробітництву емітента з НКЦПФР. На початку року ТАСКОМБАНК випустив цінні папери серій I і J обсягом по 100 млн грн кожна», — сказано у повідомленні.

Нині на ринку представлені чотири випуски облігацій ТАСКОМБАНКУ загальним обсягом 400 млн грн з різноманітними строками обігу та сплати відсотків (F, G, I, J).

«Ми очікуємо, що ці випуски облігацій будуть мати активний вторинний ринок, як і попередні випуски облігацій ТАСКОМБАНКУ», – коментує подію директор Департаменту операцій на фондовому ринку банку Артем Карелін.

Наразі, випущені раніше Банком цінні папери, є одними з найліквідніших облігацій, що активно торгуються на біржовому та позабіржовому ринках.