У офісі компанії Cronvest відбувається другий за тиждень незаконний обшук — власник

Про це під час прямого ефіру на фейсбук повідомив голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду FinStream та власник заставного сервісу Cronvest Сергій Позняк.

За його словами, це вже другий за останні п’ять днів обшук у офісах компанії.

«Мене, як власника цієї компанії та бренду, всередину не пустили. У приміщенні зараз знаходяться наші працівники. Їх не випускають. Вікна, через які можна було б хоч щось побачити, навіщось закрити. Я зараз переживаю, щоб там не повторилася якась «кагарликівська схема». Ось так у нас ставляться до ветеранського бізнесу», — говорить Сергій Позняк, який, крім того, був учасником АТО.

У своєму пості на фейсбук Сергій Позняк також повідомляє про обшуки у львівському офісі компанії, які відбулися 24 липня.

За його словами, до офісу прийшли представники Мукачівського управління поліції. Вони ломилися через двері, а «поняті» нападали на людей в офісі.

«Ветеранська спільнота, до якої я, так уже сталося, належу, надзвичайно розгалужена, що дозволяє дуже швидко проводити власні розслідування. Розслідування показало, що ми маємо справу з шахрайською схемою від самих правоохоронців, спрямованою на вимагання хабаря, і очевидно відпрацьованою багаторазово на інших представниках місцевого бізнесу», — пише Позняк.

Також він зазначає, що обшук розглядає як спробу тиску на бізнес і підставу для вимагання хабаря.