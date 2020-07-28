Крюківський вагонобудівний завод відвантажив «Укрзалізниці» 18 вагонів. Оплата — в процесі

«Укрзалізниця» розпочала розрахунок за 18 пасажирських вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі. Ще стосовно двох вагонів узгоджується процедура.

Про це під час огляду виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це стало можливим завдяки тому, що у понеділок уряд прийняв оновлений фінплан «Укрзалізниці».

«У понеділок Уряд прийняв фінансовий план «Укрзалізниці», де капітальні інвестиції в оновлення рухомого складу визначено ключовим завданням. Загальна сума таких інвестицій складе більш ніж 12 млрд грн. На 1 млрд буде здійснено закупівлі у Крюківського заводу», — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, сьогодні почали надходити перші кошти у відповідності із затвердженим планом за 18 пасажирських вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі.

Також міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за дорученням Президента України Володимира Зеленського почала розробляти механізм придбання ще 70 вагонів.

«Президент сказав, що в цьому році буде 90 вагонів. 20 уже виготовлені. Із сьогоднішнього дня за 18 вагонів відбувається оплата, вони вже відвантажені. Ще 2 вагони готові, є домовленості з «Укрзалізницею». Будуть проведені відповідні наради стосовно оплати», — зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що держава зі свого боку зробить усе, щоб підтримати національного виробника та збільшити попит на продукцію машинобудування. За його словами, в уряду є цілий ряд напрацювань, які дадуть змогу підняти попит на вантажні вагони в Україні вже в цьому році.