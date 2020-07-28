Єгипет очікує відновити потік туристів з України на минулорічному рівні

Єгипет очікує збільшення потоку туристів з України восени і розраховує за підсумками 2020 року «наздогнати» показники 2019 року, коли країну відвідало понад 1,7 млн відпочивальників з України.

Про це повідомив управляючий директор компанії ODEON Tours Абдала Тарек, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми очікуємо, що після закінчення кризи, яка тривала три-чотири місяці, кількість відпочиваючих в Єгипті українців буде такою ж, як минулого року. А саме, 1,7 млн відпочивальників з України. З огляду на те, що сезон в Єгипті починається у зимовий період, зараз ми знаходимося в низькому літньому сезоні і очікуємо зростання восени», – сказав він.

За його словами, цього року готелі Єгипту зберегли ціни на рівні попереднього року.

Для заохочення туристів, уряд Єгипту скасував для українців плату за туристичні візи до 31 жовтня 2020 року. Крім того, в разі зараження українських туристів коронавірусом, всі витрати, пов'язані із захворюванням, будуть повністю покриті державним страхуванням. При цьому, за словами Тарека, гість буде безкоштовно розміщено в ізольованому номері або лікарні до повного одужання.

Він також наголосив, що впевнений, що зараз безпечно приїжджати в Шарм-ель-Шейх і Хургаду. Адже, згідно з вимогами уряду Єгипту, приймати гостей мають право тільки ті готелі, які отримали Hygiene Safety Certificate. Щоб забезпечити дотримання всіх стандартів і протоколів, кожен готель має спеціального менеджера з гігієни і безпеки, а заповнюваність готелів не повинна перевищувати 50%.

«Ми дотримуємося всіх правил, запроваджених нашим урядом, зокрема, 50% заповнюваність при трансфері, обов'язок гостей надягати маски і дезінфікувати руки перед тим як зайти в автобус. Всі гіди проходять обов'язкові тренінги, як діяти, як захищати гостей від загрози поширення COVID- 19, вивчають свої обов'язки, в тому числі водії», – пояснив Тарек.

Детальніше про вихід з кризи українського виїзного туризму читайте в свіжому матеріалі БІЗНЕСУ