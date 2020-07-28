В Україні створили сервіс, що показує відео з виробництва українських та іноземних харчових продуктів

Восени в Україні розпочне роботу новий сервіс Virobnik.ua, що дозволяє за допомогою одного лише смартфона за хвилину побачити, як створювався харчовий продукт, який ви збираєтеся придбати.

Про це розповів натхненник сервісу Віталій Єрмак у інтерв’ю НВ.

За його словами, у сервісі беруть участь як невеликі крафтові бізнеси, так і корпорації, що виробляють продукти в Україні та за її межами.

Зазначається, що в цьому проекті ніхто не призначає хороших чи поганих, а просто запрошують виробників у спільноту відкритих брендів.

«Наші анкетування показали, що ще до перегляду відео від Virobnik.ua люди з повагою ставляться до того, що бренд готовий показати своє виробництво, а це вже великий плюс і довіра», — зазначив Єрмак.

Тобто покупець бачить, як вироблений товар, який він збирається придбати. Так, у ролику покупець отримує відповіді на наступні запитання: з чого зроблений продукт, де він зроблений, хто його робить і згідно з якими стандартами.

«Тобто у користувача, який подивився відео, з'являється чітке розуміння, що він ознайомлений з виробництвом, що він знає, як і в яких умовах продукт був створений, він бачить дотримані гігієнічні вимоги, сучасний цех. Це ми називаємо «взяти за руку і провести в цех». Стандартний ролик триває близько хвилини. Озвучується професійним диктором. При цьому ми не розкриваємо секрети рецептів», - зазначив натхненник проекту.

Virobnik.ua – це новий маркетологічний і конкурентний інструмент для виробників. Також це новий пізнавальний засіб для покупця.

Користуватися сервісом Virobnik.ua просто, він є у вашому смартфоні, навіть встановлювати додаток не потрібно. Ви берете потрібний вам продукт з полиці магазину і просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами одразу з'являється ролик. За мить ви дізнаєтеся про продукт достатньо, щоб зробити свій вибір.

Скористатися сервісом можна ще одним способом: перейти на сайт Virobnik.ua і там в пошуковому рядку написати ім'я товару. Тобто робити це можна і зі стаціонарного комп'ютера вже купивши продукт, або плануючи придбати, або просто з цікавості.