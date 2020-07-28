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Зеленський ввів тимчасовий безвіз для туристів з Китаю

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 295/2020 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою».

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Зазначається, що указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

Відповідно до документа, на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року запроваджується безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Також повідомляється, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Китай Зеленський туристична галузь