У шахтарських регіонах хочуть створити вільні економічні зони — депутат

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на прес-конференції в Укрінформі.

«На мою думку, необхідно, щоб у людей був вибір, щоб у людей з'являлися нові робочі місця. Тому я ініціюватиму законопроєкт щодо створення певних вільних економічних зон на базі шахтарських міст і шахтарських регіонів», – сказав Герус.

Цей законопроєкт також має запровадити пільги для приєднання до електричних та газових мереж.

«Таким чином ми хочемо стимулювати появу нових підприємств, нового бізнесу, нових робочих місць. Саме у цьому полягає правильна трансформація шахтарських регіонів», — підсумував народний депутат.