На Київщині розпочали будівництво заводу з виготовлення автомобільної електроніки

У Бориспільському районі на Київщини розпочалося будівництво заводу з виробництва мехатронних виробів ТОВ «Костал Україна».

Про це повідомляє перс-служба Київської облдержадміністрації.

«З товариством «Костал» ми плідно взаємодіємо вже не перший рік. Вітаємо їх рішення інвестувати у розвиток власного виробництва на Київщині майже 40 млн євро та створити тут 900 нових робочих місць. Сподіваємось, що ця співпраця і надалі буде успішною та взаємовигідною», – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Він додав, що початок роботи нового підприємства ТОВ «Костал» в Бориспільському районі очікується вже у квітні 2021 року.

Компанія КОСТАЛ-УКРАЇНА є дочірньою компанією німецької фірми LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co. Група KOSTAL складається з 31 компанії в 17 країнах світу. Основний вид діяльності компаній групи – розробка і виробництво технологічно передових електронних і електро-механічних виробів для автомобільної промисловості.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, у квітні 2020 року Бориспільська райдержадміністрація та компанія «Костал Україна» підписали меморандум про співробітництво та взаємодію в рамках реалізації проєкту будівництва заводу із виробництва автомобільної електроніки.

Будівництва заводу мало розпочатися у травні цього року. На реалізацію проєкту планувалося залучити 13 млн євро для будівництва заводу і ще 26 млн — для його оснащення необхідною технікою.