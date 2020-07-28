Міненерго — проти імпорту електроенергії з РФ та Білорусі, але підтримує її експорт

На цьому наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час брифінгу, присвяченого результатам 100 днів її роботи на чолі міненерго, передає сайт уряду.

«Хочу наголосити, що Міністерство енергетики за збільшення експорту електроенергії за всіма напрямками, в залежності від кон’юнктури на ринку. Але ми заперечуємо імпорт електроенергії до нашої країни. За нашими розрахунками на цей і наступний роки ми не бачимо потреби в імпорті. Наших потужностей достатньо для забезпечення внутрішніх споживачів і експортного постачання електроенергії», – зауважила Буславець.

Уряд підтримав ініціативу Міненерго і запропонував зміни до законодавства, які передбачають тимчасову, до кінця наступного року, заборону імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі.

Також в.о. міністра повідомила, що Україна виконує плани синхронізації вітчизняної енергосистеми з європейською, тому навіть припущення щодо можливого імпорту електроенергії з Білорусі та Росії становить під загрозу виконання зазначених євроінтеграційних планів.

«Ми взяли курс на європейську інтеграцію. А саме – на повну технічну синхронізацію з європейськими енергетичними системами ENTSO-E. Синхронізація дозволить інтегруватись до європейського ринку та мати реальну конкуренцію. Для виконання планів нам потрібно у 2022 році протягом тижня провести відповідне тестування, на час якого необхідно від’єднатись від енергосистем Росії та Білорусі. Будь-які розмови про імпорт електроенергії з цих держав є перешкодою для нашої подальшої повної технічної синхронізації, послаблюють нашу генерацію і унеможливлюють виконання наших планів. А ми маємо думати і працювати стратегічно», – заявила Буславець.