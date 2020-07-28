Німці реорганізують дві шахти в Україні в рамках пілотного проекту

Міністерство енергетики України напрацьовує пропозиції для німецьких партнерів, які запропонували розпочати в Україні два «пілотних» проекти з реорганізації вугледобувних підприємств у двох мономістах – на Сході і на Заході України.

На цьому наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час брифінгу, присвяченого результатам 100 днів її роботи на чолі Міненерго, передає прес-служба уряду.

«У нас в Україні 65 мономіст, де шахта є єдиним бюджетоутворюючим підприємством. Тому йдеться не про закриття окремих шахт, а про трансформацію вугільних регіонів в цілому, з розв‘язанням економічних, екологічних, соціальних проблем, тобто – з охопленням усього комплексу питань», – пояснила Ольга Буславець.

Трансформація передбачає можливість розвитку іншого виробництва, створення нових робочих місць та перепрофілювання працівників вугледобувних підприємств тощо.

В.о. Міністра нагадала про нещодавно створений Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України, мета діяльності якого – розроблення Національної програми з трансформації вугільних регіонів.

«Ми завершуємо підготовку Концепції з реформування вугільної галузі. Відпрацьовуються фінальні кроки методології оцінки перспективних і неперспективних шахт. Відповідно до цієї методології шахти ранжуватимуться з позиції перспективності», – розповіла в.о. Міністра.

У процесі роботи над Концепцією та Національною програмою трансформації вугільних регіонів: