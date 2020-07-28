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Вт., лип.
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Німці реорганізують дві шахти в Україні в рамках пілотного проекту

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Міністерство енергетики України напрацьовує пропозиції для німецьких партнерів, які запропонували розпочати в Україні два «пілотних» проекти з реорганізації вугледобувних підприємств у двох мономістах – на Сході і на Заході України.

На цьому наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час брифінгу, присвяченого результатам 100 днів її роботи на чолі Міненерго, передає прес-служба уряду.

«У нас в Україні 65 мономіст, де шахта є єдиним бюджетоутворюючим підприємством. Тому йдеться не про закриття окремих шахт, а про трансформацію вугільних регіонів в цілому, з розв‘язанням економічних, екологічних, соціальних проблем, тобто – з охопленням усього комплексу питань», – пояснила Ольга Буславець.

Трансформація передбачає можливість розвитку іншого виробництва, створення нових робочих місць та перепрофілювання працівників вугледобувних підприємств тощо.

В.о. Міністра нагадала про нещодавно створений Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України, мета діяльності якого – розроблення Національної програми з трансформації вугільних регіонів.

«Ми завершуємо підготовку Концепції з реформування вугільної галузі. Відпрацьовуються фінальні кроки методології оцінки перспективних і неперспективних шахт. Відповідно до цієї методології шахти ранжуватимуться з позиції перспективності», – розповіла в.о. Міністра.

У процесі роботи над Концепцією та Національною програмою трансформації вугільних регіонів:

  • допрацьовується методологія та визначаються критерії оцінки ефективності вугільних підприємств (поетапність закриття, з визначенням пріоритетності надання першочергової програмної підтримки для окремих областей та міст);
  • проаналізовано соціально-економічну ситуацію в областях, що підпадають під трансформацію, та розробляються шляхи диверсифікації місцевих економік і створення нових робочих місць;
  • досліджується сегментація трудових ресурсів;
  • одночасно на рівні громад розроблено ініціативи, концепції та предТЕО пілотних проектів, спрямовані на зменшення залежності громад від вугілля.
вугілля Міненерго Німеччина