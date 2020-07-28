Німці реорганізують дві шахти в Україні в рамках пілотного проекту

Міністерство енергетики України напрацьовує пропозиції для німецьких партнерів, які запропонували розпочати в Україні два «пілотних» проекти з реорганізації вугледобувних підприємств у двох мономістах – на Сході і на Заході України.
На цьому наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час брифінгу, присвяченого результатам 100 днів її роботи на чолі Міненерго, передає прес-служба уряду.
«У нас в Україні 65 мономіст, де шахта є єдиним бюджетоутворюючим підприємством. Тому йдеться не про закриття окремих шахт, а про трансформацію вугільних регіонів в цілому, з розв‘язанням економічних, екологічних, соціальних проблем, тобто – з охопленням усього комплексу питань», – пояснила Ольга Буславець.
Трансформація передбачає можливість розвитку іншого виробництва, створення нових робочих місць та перепрофілювання працівників вугледобувних підприємств тощо.
В.о. Міністра нагадала про нещодавно створений Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України, мета діяльності якого – розроблення Національної програми з трансформації вугільних регіонів.
«Ми завершуємо підготовку Концепції з реформування вугільної галузі. Відпрацьовуються фінальні кроки методології оцінки перспективних і неперспективних шахт. Відповідно до цієї методології шахти ранжуватимуться з позиції перспективності», – розповіла в.о. Міністра.
У процесі роботи над Концепцією та Національною програмою трансформації вугільних регіонів:
- допрацьовується методологія та визначаються критерії оцінки ефективності вугільних підприємств (поетапність закриття, з визначенням пріоритетності надання першочергової програмної підтримки для окремих областей та міст);
- проаналізовано соціально-економічну ситуацію в областях, що підпадають під трансформацію, та розробляються шляхи диверсифікації місцевих економік і створення нових робочих місць;
- досліджується сегментація трудових ресурсів;
- одночасно на рівні громад розроблено ініціативи, концепції та предТЕО пілотних проектів, спрямовані на зменшення залежності громад від вугілля.