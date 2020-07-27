У 2020 році Україна має взяти в борг 653 млрд грн — KSE

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки (KSE).

Згідно з повідомленням, внаслідок коронакризи знизились надходження до бюджету і зросли видатки. 13 квітня парламент вніс зміни до держбюджету. Як наслідок, плановий дефіцит державного бюджету на 2020 рік зріс більш ніж утричі: з 96 до 298 млрд грн.

«Це означає, що майже кожна четверта гривня видатків державного бюджету у 2020 році повинна фінансуватися через залучення нових боргів (з урахуванням місцевих бюджетів це співвідношення буде меншим). Це також найбільший рівень дефіциту державного бюджету з 2016 року», — сказано у повідомленні.

Таким чином, загальна потреба Уряду в залученні боргового фінансування у 2020 році збільшилась майже вдвічі, і становить 653 млрд грн. Зокрема, план за зовнішніми запозиченнями збільшився зі 111 млрд грн до 242 млрд грн, план за внутрішніми запозиченнями – з 231 млрд грн до 372 млрд грн.

При цьому, основне навантаження по залученню боргового фінансування заплановано саме на липень–грудень 2020 року.

«За перше півріччя Мінфін зміг взяти в борг 261 млрд грн (за загальним фондом держбюджету), хоча робити це було нелегко. Але за друге півріччя потрібно залучити ще 355 млрд грн – на 36% більше, ніж було залучено за січень-червень», — пишуть аналітики.

Також вони нагадали, що протягом 2020 року Мінфіну потрібно погасити 346 млрд грн боргів (без урахування 145 млрд грн на обслуговування боргів, які держава сплачує з видаткової частини бюджету). З них 216 млрд грн – внутрішній борг, 130 млрд грн – зовнішній борг. Ця сума є співставною з обсягом погашень, які Україна робила в попередні роки, але все ще є значною.