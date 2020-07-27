Кількість скарг бізнесу на блокування реєстрації податкових накладних зростає 6 квартал поспіль

Кількість скарг бізнесу на блокування реєстрації податкових накладних зростає шостий квартал поспіль і за підсумками другого кварталу 2020 року збільшилась майже на третину в порівнянні з першим кварталом 2020 року і вдвоє – до другого кварталу-2019 — 138 звернень.

Про це повідомив бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцкий агентству «Інтерфакс-Україна».

«У другому кварталі 2020 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 138 скарг з цієї тематики. Хоча кількість скарг навіть не наблизилася до пікового сплеску, який спостерігався в четвертому кварталі 2017-го, Рада не може ігнорувати, що ця категорія звернень продовжує зростати вже шостий квартал поспіль», — прокоментував Свєнчіцкий.

При цьому Державна податкова служба часто ігнорує вимогу детально обґрунтовувати (хоча повинні, особливо, згідно з новим регулюванням з 1 лютого 2020 року), чому той чи інший платник податків був віднесений до категорії ризикових в системі реєстрації податкових накладних (СМКОР), зазначено в звіті Ради бізнес-омбудсмена, яке є у розпорядженні агентства.

У той же час бізнес-омбудсмен зазначає, що «класичні» скарги на блокування податкових накладних заміщуються зверненнями бізнесу з проханням посприяти у виконанні судових рішень щодо реєстрації податкових накладних.

«Це пояснюється тим, що на даний момент завершилися судові процеси по тисячам податкових накладних, які були заблоковані в 2017-2018 рр. Більшість судових рішень в цій категорії справ приймаються на користь платників податків», – пояснив Свєнчіцкий.

Але ще більш чітко простежується зростання кількості скарг, в яких бізнес оскаржує своє включення в перелік ризикових платників, що, в свою чергу, є підставою для блокування накладної.

Станом на лютий 2020 року перелік містив 24,7 тис. платників податків, повідомляється в звіті з посиланням на дані Державної податкової служби.

Як підкреслюється у звіті, перелік ризикових платників податків формується недостатньо прозоро і не завжди застосовується за призначенням. Рада бізнес-омбудсмена направляла свої рекомендації до Державної податкової служби щодо вирішення цих проблем, проте більшість з них були відхилені.