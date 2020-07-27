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Вт., лип.
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Антикорупційні органи попередили збитки ОГКХ на суму у 52 млн грн

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із Національним антикорупційним бюро України у співпраці з новим керівництвом Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» запобігли розтраті майна державного товариства на суму 52 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці САП у фейсбук.

«Встановлено, що 1845 тонн рутилового концетрату, який наразі перебуває в Одеському морському торговельному порту, за рішенням попереднього керівництва державного товариства мало бути безоплатно передано іноземній компанії-посередниці (Австрія). Проте з’ясувалося, що іноземна компанія має близько 600 млн грн боргів перед ОГХК і передача сировини може завдати ОГХК мільйонних збитків», — сказано у повідомленні.

З метою недопущення завантаження та передачі сировини, нове керівництво держпідприємства звернулося до САП та НАБУ, які в свою чергу ініціювали накладення арешту на зазначену сировину в межах досудового розслідування фактів можливих зловживань на держпідприємстві.

15 липня 2020 року клопотання прокурорів та детективів про заборону відчуження рутилового концетрату на користь компанії-нерезидента задоволено в повному обсязі і станом на сьогодні забезпечено його виконання.

Раніше повідомлялося, що у травні 2020 року САП та НАБУ попередили відчуження ільменітової руди орієнтовною вартістю 80 млн грн на користь цієї ж компанії-нерезидента.

НАБУ корупція ОГХК