Укрзалізниця обговорює з американськими партнерами додаткову поставку локомотивів

Про це повідомив в. о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, передає «Інтерфакс-Україна».

«Думаю, що по оновленню дизельної тяги ми будемо рухатися кількома паралельним шляхами. І модернізація наявних, і придбання незначної партії нових дизельних локомотивів. Ми зараз обговорюємо з американськими партнерами додаткову партію до 40 нових дизельних локомотивів. Сподіваюся, до кінця року підійдемо до підписання», – сказав він.

Юрик також повідомив, що компанія також почала процес закупівлі нових електровозів - до 200 од. різних типів електротяги.

«Зараз проводимо відкритий конкурс. Сподіваюся, що також до кінця року вже буде відповідь, хто стане нашим партнером з будівництва та придбання цих локомотивів. Завдання наше і уряду – це великий відсоток локалізації, щоб ми запустили економіку всередині країни», — зазначив він .