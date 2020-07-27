Буславець хоче збудувати в Україні водневий завод

Про це на прес-конференції повідомила виконуюча обов'язки міністра енергетики України Ольга Буславець, передає УНІАН.

«Я, наприклад, сьогодні думаю, що ми будемо розглядати питання будівництва заводу з виробництва водню, який є трендом і може бути дуже гарним проектом, щоб експортувати в Європу. Це питання сьогодні також опрацьовується в міністерстві», – сказала Буславець.

Як повідомлялося раніше, воднева стратегія становить невід'ємну частину Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно і в кінці відмовитися від викопних джерел палива.

Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера в розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

Загальний обсяг інвестицій у відновлюваний водень в Європі до 2050 року може скласти від 180 до 470 млрд євро. За підрахунками аналітиків, водень може задовольняти до 24% світової потреби в енергоресурсах до 2050 року, а обсяг грошового обігу на глобальному ринку водневої енергетики складе в перспективі до 630 млрд євро.