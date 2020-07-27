Amazon викрадала бізнес-ідеї стартапів, у які інвестувала, і ставала їх конкурентом — розслідування WSJ

Журналістське розслідування Wall Street Journal викрило корпорацію Amazon у викраденні бізнес-ідей у стартапів, які брали її інвестиції. Amazon випускала конкуруючі продукти, витісняючи ці стартапи з ринку.

Про це з посиланням на розслідування Wall Street Journal повідомляє ЛІГА.Tech.

Журналісти видання опитали десятки засновників стартапів, інвесторів і консультантів. З'ясувалося, що Amazon веде зі стартапами переговори про інвестиції, а потім використовує для запуску власних продуктів отриману інформацію. Засновники стартапів розповіли Wall Street Journal, що Amazon проводила з ними зустрічі або купувала частки в компаніях, а потім створювала проекти, які безпосередньо конкурують з ними. Найчастіше запуск продукту Amazon приводив до краху стартапу, нездатного протистояти величезної корпорації.

Наприклад, після придбання 30% в сервісі колективних знижок LivingSocial акціонер почав запитувати у компанії інформацію, переманювати співробітників і пропонувати її клієнтам кращі умови співробітництва.

Інший приклад – виробник пристроїв для відеозв'язку Nucleus. Інвестувавши в компанію через Alexa Fund, Amazon отримала доступ до її планів і фінансових даних, а через вісім місяців випустив девайс Echo Show з голосовим помічником Alexa і широким відеоекраном. Після цього продажу Nucleus різко впали, і компанії довелося переключитися з сегмента пристроїв для будинку на медицину. Пізніше Amazon врегулювала це питання за $5 млн, але будь-яких порушень зі свого боку не визнала.