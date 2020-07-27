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Вт., лип.
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Україна та Туреччина ведуть перемовини про спільне виробництво безпілотників

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Анкара та Київ обговорюють питання спільної розробки й навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні в разі забезпечення відповідних умов.

Про це повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Україна вже закупила системи безпілотних літальних апаратів Bayraktar. У нас були дискусії на різні теми, й це питання також обговорювалося між двома країнами. Також обговорюється спільна розробка іще потужніших систем і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні в разі забезпечення відповідних умов. Я думаю, що оборонна промисловість може стати новим символом у турецько-українській співпраці, включно з цим конкретним елементом», – сказав Гюльдере.

За його словами, цього року в обох країн були дві важливі зустрічі в галузі оборонної промисловості.

«Під час цих зустрічей ми обговорили дуже важливі проекти, які зроблять Туреччину й Україну сильнішими разом, допоможуть нам покращити нашу національну безпеку, разом розробляти певні системи. Ми дуже інтенсивно працюємо в цій сфері», — пояснив посол.

Він також зазначив, що угода про військову фінансову співпрацю є елементом, який допомагає спростити, прискорити роботу з закупівель.

«Через ці контакти ми вже розробили низку спеціальних проектів, і за допомогою ще кількох взаємних візитів ми зможемо визначити, які саме сектори будуть задіяні в цій програмі, і яка сторона рухатиметься в якому напрямі. Знову-таки, це ще один елемент, який робить турецько-українську співпрацю у сфері оборонної промисловості сильнішою», — наголосив Гюльдере.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Україна та Туреччина створили спільне підприємство для виготовлення зброї. Першим спільним проектом буде створення бойового безпілотника нового покоління.

У жовтні 2019 року Туреччина передала Україні дрони Bayraktar TB з боєприпасами.

виробництво Туреччина укроборонпром