Юрособам та ФОПам видаватимуть офіційні електронні адреси — законопроект

Офіційну електронну адресу буде запроваджено для юросіб, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керівників та ін.

Відповідний законопроєкт №3860 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Очікується, що проєкт закону удосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні. Зміни у законодавстві спростять спілкування між громадянами, бізнесом та державою.

«Офіційний мейл буде складатись з ідентифікатора, позначки «@» та доменного імені (окрім доменних імен, що закінчуються на «.ru»). Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців — реєстраційний номер картки платників податків. Така пошта буде реєструватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та в Єдиному державному демографічному реєстрі», — сказано у повідомленні.

Компанії, установи, товариства та ФОПи під час реєстрації та реєстрації змін відомостей в ЄДР автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси.

Листи та повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення тощо.

Для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується запровадити процедуру реєстрації офіційної електронної адреси, яка використовуватиметься в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо. Передбачається поетапність переходу комунікацій в електронному вигляді, але якщо офіційна електронна адреса не зареєстрована і відсутня в ЄДР, зберігається форма направлення листів поштою.