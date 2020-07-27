Біблія імпортера: Чотири заповіді митної вартості

Олег Кириєвський

Жінка за кермом: гендерний стереотип про…

Світлана Мільгевська

Сіті крізь сито: офісна нерухомість мігрує…

Марина Гуревич

Оброк для брокера: Спроба взяти під…

Віталій Глянцев

Лохалізація: локомотив модернізації чи економічне хуторянство

Олег Лиховид

Електроавтобусна зупинка: в Україні розвиток міського…

Олег Диващук

Доцентровий рух: ТРЦ відновлюються після карантину

Марина Гуревич

Хто проти Пєті: Для багатьох компаній…

Олексій Янковський

Страховка у $500 млрд: Україна має…

Володимир Чеповий

28
Вт., лип.
wooman

Львівські готелі звільнили від сплати туристичного збору до кінця 2020 року

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Львівська міська рада звільнила заклади тимчасового розміщення у Львові від сплати туристичного збору до 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Львівської міської ради.

Згідно з повідомленням, за внесення змін до розпорядження міськради №6464 від 28 квітня 2020 року «Про заходи підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на термін дії карантину» проголосували 38 депутатів.

«З метою створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі та відновлення турпотоку до Львова був продовжено термін дії пільги до кінця 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунками, з ухваленими змінами бюджет Львова у 2020 році недоотримає 9,4 млн грн.

Львів готелі карантин туристична галузь