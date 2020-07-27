Львівські готелі звільнили від сплати туристичного збору до кінця 2020 року

Львівська міська рада звільнила заклади тимчасового розміщення у Львові від сплати туристичного збору до 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Львівської міської ради.

Згідно з повідомленням, за внесення змін до розпорядження міськради №6464 від 28 квітня 2020 року «Про заходи підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на термін дії карантину» проголосували 38 депутатів.

«З метою створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі та відновлення турпотоку до Львова був продовжено термін дії пільги до кінця 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунками, з ухваленими змінами бюджет Львова у 2020 році недоотримає 9,4 млн грн.