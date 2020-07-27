За вихідні: рекордні золотовалютні резерви, новий позов Приватбанку та комерційна таємниця Tesla

Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році

Золотовалютний резерв України близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття у 2012 році.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Золотовалютний резерв країни нині є на рівні $28,5 млрд. Підписано угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в 1,2 млрд євро – це $1,5 млрд», — сказав він.

За його словами, «зрада», про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей, також не виправдалася. $2 млрд було отримано у четвер на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені й підуть за позначку в $30 млрд.

«До слова, теперішній рівень – це рівень, аналогічний тому максимальному рівню, який був за останнє фактично десятиліття у 2012 році. Нині ми є на рівні 2012 року», — сказав Устенко.

Новий позов. Приватбанк стверджує, що Коломойський і Боголюбов відмили 800 млн доларів

Приватбанк подав до суду у штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова.

У ньому стверджується, що обидва відмили $660 млн через групу американських компаній Optima і ще $100 млн через інші американські компанії, повідомляє «Радіо Свобода».

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує «Приватбанк», іще $86 млн понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008–2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку «Ренесанс-капітал».

Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав «Приватбанк» різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.

Нагадаємо, свій первісний позов «Приватбанк» подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні у США $623 млн. Справа далі перебуває в процесі розгляду.

Національний банк України звинувачує Коломойського і Боголюбова в тому, що вони використовували «Приватбанк» як свою особисту скарбничку, і стверджує, що понад 90 відсотків позик, виданих банком за часів перебування в їхній власності, пішло пов’язаним із ними ж особам і структурам.

У грудні 2016 року держава націоналізувала «Приватбанк» через побоювання, що цей найбільший комерційний банк у країні може збанкрутувати через нестачу капіталу на суму в 5,5 мільярдів доларів.

Західні посадовці і фінансові інституції закликають Україну домогтися повернення хоча б частини з мільярдів доларів, які держава витратила на порятунок банку від наслідків, як кажуть у Києві, дій обох олігархів.

Обидва олігархи заперечують усі звинувачення, називають націоналізацію банку політично мотивованою і позиваються в судах за повернення банку під свій контроль.

Держказначейство відзвітувало про дефіцит бюджету

Дефіцит держбюджету у січні-червні 2020 року становив 18,8 млрд грн, у тому числі 28,38 млрд грн — за загальним фондом при плані у 42 млрд грн.

Про це повідомляє Державна казначейська служба.

При цьому, доходи держбюджету за цей період досягли 519,39 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 450,9 млрд грн, при плані у 489,33 млрд грн.

Витрати досягли 536,9 млрд грн, у тому числі по загальному фонду 480,07 млрд грн при плані у 530,75 млрд грн.

Запозичення за січень-червень становили майже 263 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 259,4 млрд грн.

Зовнішні запозичення становили 109,33 млрд грн, з яких 105,8 млрд грн — за загальним фондом. Погашення — 156,16 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками січня-квітня 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету.

Укрспирт збільшив чистий прибуток на 67%

Чистий прибуток ДП Укрспирт за перше півріччя 2020 року склав 21 млн грн. Цей показник на 67% перевищує відповідний за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомив в.о. директора Укрспирт Сергій Блескун, передає прес-служба компанії.

За його словами, у першому півріччі 2020 року Укрспирт сплатив 307 млн грн податків до держбюджету проти 213 млн роком раніше.

«На такий фінансовий результат вплинули декілька особливих факторів, які мали місце у 2020 році. Із позитивних, це виробництво сировини для вітчизняних виробників антисептичних засобів. Здійснювати таку діяльність підприємству надала Верховна Рада з 2 по 30 квітня. Негативно на фінансові результати вплинула заборона експорту спирту, яка діяла з 19 березня по 15 травня», — розповів Блескун.

Він додав, що після введення у дію закону про лібералізацію спиртової галузі Укрспирт передав 12 об'єктів (виробничих майданчики) до Фонду держмайна України, ще 6 об'єктів — до Міністерства розвитку економіки, що становить майже половину всіх виробничих потужностей ДП Укрспирт.

Tesla звинувачує «електромобільний» стартап Rivian у крадіжці комерційної таємниці

Компанія Tesla подала позов до суду проти стартапу Rivian, який працює в сфері електротранспорту через можливий витік конфіденційної інформації.

Про це з посиланням на The Verge повідомляє «Економічна правда».

За інформацією видання, Tesla виявила «тривожну поведінку» колишніх співробітників, які при пошуку нової роботи також брали з собою конфіденційну інформацію і відомості, які становлять комерційну таємницю.

При цьому компанія стверджує, Rivian «свідомо заохочує» таку поведінку.

Tesla безпосередньо звинувачує Rivian і чотирьох своїх колишніх співробітників. Крім того, компанія заявляє, що вона ідентифікувала і додаткових осіб, які також могли викрасти і забрати з собою до нового роботодавця конфіденційну інформацію.

У самому стартапі Rivian заявили, що такі звинувачення є «необґрунтованими». Як заявив представник компанії, при працевлаштуванні в Rivian від всіх співробітників вимагають підтвердження, що вони не використовували і не будуть використовувати в подальшому інтелектуальну власність колишнього роботодавця.

Видання розповідає, що Rivian, за останні півтора року зібрав фінансування в розмірі понад 5 млрд дол. Готуючись до запуску своїх електромобілів, Rivian найняла близько 2400 співробітників з провідних компаній автомобільної та технологічної галузей, в тому числі 178 колишніх працівників Tesla.

За даними позову, із загальної кількості цих працівників 70 зробили прямий перехід з Tesla в Rivian.