56% українців хочуть менші податки і самостійно платити за держпослуги

Понад 56% українців хотіли б платити нижчі податки і самостійно сплачувати послуги державних і приватних установ (шкіл, університетів, лікарень тощо). Натомість трохи більше 20% готові платити більше податків, але при цьому безкоштовно отримувати державні послуги.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідниками Київського міжнародного інституту соціології на замовлення CASE-Україна.

За словами кандидатки філософських наук, старшої наукової співробітниці Інституту соціології НАН України Ольги Іващенко, головний висновок дослідження – українці практично не знають, яким чином наповнюється бюджет і куди йдуть податки, проте більшість впевнена, що хоче платити менше податків.

«Платити нижчі податків і самим розпоряджатися доходом хочуть 56%. Переважна більшість – громадяни 30-39, за рівнем доходу – переважно середній та високий, але є й низький. Натомість переважна більшість тих 20,6%, хто готовий сплачувати вищі податки, але мати більше безкоштовних послуг – армійські службовці та поліцейські», — говорить Іващенко.

За словами соціолога, пояснити ці цифри можна тим, що радянська система низьких зарплат обернулася чималими проблемами і вже не працює. А у людей є колосальна недовіра до державних інституцій і сумніви у раціональності використання бюджетних коштів.

Ще один тренд, який виявило дослідження КМІС – більшість українців не уявляють, яким чином складається бюджет, яка в країні система оподаткування, і лише 18% знають, скільки в Україні податків. Проте спостерігається позитивна тенденція у тому, що все більше молодих людей починає добре орієнтуватися у фіскальній системі країни.

Виконавчий директор «CASE-Україна» Дмитро Боярчук звернув увагу, що чи не найбільш популярний варіант відповіді у респондентів – «важко сказати».

«Йдеться про тотальну необізнаність населення у податковому плані. 18% респондентів вважають, що, купуючи товар, ми платимо 0% податку. Тобто вони не знають, що в ціну будь-якого товару закладено вартість ПДВ. І для більшості те, що ми платимо податки – це така абстрактна мантра. Тому потрібно проводити просвітницьку роботу, щоб підвищити податкову грамотність населення», — підсумував Боярчук.

Дослідження громадської думки проводилося з 24 до 31 травня 2020 року. Вибірка склала 2000 для населення 18+, що постійно проживає на території України включно з підконтрольними частинами Луганської та Донецької областей.