Понад 80% українських компаній мають план дій після виходу з карантину — опитування

Понад 80% компаній розробляють або вже розробили план дій після виходу з карантину, і лише 9% ще не займалися його розробкою.

Такі дані у результаті опитування компаній щодо потенційних зарплат, впливу кризи на їх щорічний перегляд та процеси управління персоналом у 2020 році отримали «Делойт» спільно з Американською торговою палатою в Україні.

Зокрема, в якості посткарантинних дій більшість опитаних організують офіси з можливістю для соціального дистанціювання співробітників, посилять заходи безпеки, забезпечать працівників додатковими засобами захисту, а також дозволять працювати з дому.

Також дослідження показало, що:

44% респондентів вважають, що їхня організація буде здатна виконати план діяльності на 2020 рік. При цьому, 63% організацій планують або вже провели перегляд цілей на місяць/квартал/рік для персоналу у зв’язку з пандемією та спадом економіки.

Половина респондентів планує проводити або вже провела регулярний перегляд заробітних плат без змін, 23% відтермінували перегляд принаймні для однієї категорії персоналу.

Переважно зменшення відсотку перегляду зарплат відбувалося для топ-менеджерів та працівників офісу, а збільшення відсотку – працівникам виробництва.

Переважна більшість респондентів позапланово не підвищувала і не зменшувала рівень заробітних плат.

Половина компаній респондентів, де існує програма короткострокового стимулювання, планує виплачувати бонуси співробітникам без змін.

Понад 80% компаній розробляють або вже розробили план дій після виходу з карантину і лише 9% ще не займалися його розробкою. Зокрема, в якості посткарантинних дій більшість опитаних організують офісне приміщення для можливості соціального дистанціювання співробітників, посилять заходи безпеки, забезпечать працівників додатковими засобами захисту, а також дозволять працювати з дому.

64% відсотки компаній планують підтримувати поточну чисельність персоналу і лише 14% опитаних зазначили, що будуть вдаватися до скорочень у рамках принаймні однієї категорії працівників.

Опитування проводилося у період з 1 по 19 червня. У ньому взяли участь 22 компанії. Серед респондентів – майже половина (45%) топ-менеджерів та HR-директорів, 36% керівників середньої ланки і HR-менеджерів, а також старші HR-фахівці, HR-фахівці та представник фінансової функції.