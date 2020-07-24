У 2020-му Україна має досягти 12,4% енергії із альтернативних джерел у секторі опалення та охолодження

Держенергоефективності відповідно до Національного плану дій має досягти 12,4% енергії із альтернативних джерел у секторі опалення та охолодження у 2020 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

«Використовуючи інформацію Держстату, Держенергоефективності розрахувало частку енергії із альтернативних джерел у секторі опалення та охолодження. У 2018 році вона становила 8%. При цьому, відповідно до Національного плану дій, потрібно досягти 12,4% у 2020 році», — зауважив заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

За його словами, Україна має значні ресурси для біоенергетичних проектів.

«Завдяки близько 37% відходів агросектору, можна замістити в еквіваленті до 10 млрд кубометрів газу щорічно. Також можна вирощувати енергокультури на 4 млн га малородючих земель та заміщувати в еквіваленті до 20 млрд кубометрів газу на рік. Таким чином, повністю відмовитися від імпорту газу», — стверджує він.

Крім того, за словами Шафаренка, Україна має потенціал виробництва біометану, який сягає близько 8 млрд кубометрів на рік. Користь біометану полягає в тому, що його можна постачати в газотранспортну систему і навіть експортувати в інші країни.

Також він навів приклад Кам’янця-Подільського, як одного з українських міст, які вже переходять на альтернативне опалення, створюють робочі місця та стають менш енергозалежними.

За його словами, у Кам’янець-Подільському працює третя в Європі та п'ята у світі ТЕС з модулем ORC. Її загальна потужність – 45 МВт, але з них 15 МВт – це потужності на біомасі. У результаті станція забезпечує теплом і гарячою водою близько 22 тис. мешканців міста.

Щоб стимулювати впровадження таких проектів із заміщення газу, Держенергоефективності спільно із Міненерго вже опрацьовує ряд законопроектів щодо створення електронної системи торгівлі твердим біопаливом; стимулювання вирощування енергокультур; розвитку ринку біометану. А також закликає зацікавлених стейкхолдерів долучатися до роботи над зазначеними законопроектами.