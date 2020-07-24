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Чиновників НБУ хочуть змусити зберігати заощадження в гривні на території України

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Народний депутат Олександр Дубінський пообіцяв подати до Верховної Ради законопроект, який зобов'язує всіх чиновників правління НБУ зберігати свої заощадження виключно в гривні на території України.

Про це повідомляє УНІАН.

Так він відреагував на інформацію про те, що новий Глава національного банку Кирило Шевченко зберігає три мільйони доларів у швейцарському банку.

На думку Дубінського, така ситуація неприпустима.

«Кирило Шевченко зберігає свої заощадження у швейцарському банку, про що він написав у своїй декларації. Але якщо вже став головою Нацбанку, будь ласка, здай валюту, купи гривні і тримай їх в Україні, своєю політикою забезпечуючи стабільність своїх заощаджень», — вважає нардеп.

Дубінський пообіцяв подати законопроект, який зобов'язує всіх чиновників правління НБУ зберігати свої заощадження виключно в гривні на території України.

«Погодьтеся, це дуже правильне рішення, адже таким чином чиновник, як звичайний громадянин, буде зацікавлений у зміцненні національної валюти», – пояснив він.

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