Чиновників НБУ хочуть змусити зберігати заощадження в гривні на території України

Народний депутат Олександр Дубінський пообіцяв подати до Верховної Ради законопроект, який зобов'язує всіх чиновників правління НБУ зберігати свої заощадження виключно в гривні на території України.

Про це повідомляє УНІАН.

Так він відреагував на інформацію про те, що новий Глава національного банку Кирило Шевченко зберігає три мільйони доларів у швейцарському банку.

На думку Дубінського, така ситуація неприпустима.

«Кирило Шевченко зберігає свої заощадження у швейцарському банку, про що він написав у своїй декларації. Але якщо вже став головою Нацбанку, будь ласка, здай валюту, купи гривні і тримай їх в Україні, своєю політикою забезпечуючи стабільність своїх заощаджень», — вважає нардеп.

Дубінський пообіцяв подати законопроект, який зобов'язує всіх чиновників правління НБУ зберігати свої заощадження виключно в гривні на території України.

«Погодьтеся, це дуже правильне рішення, адже таким чином чиновник, як звичайний громадянин, буде зацікавлений у зміцненні національної валюти», – пояснив він.