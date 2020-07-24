Збільшення мінімальної зарплати змусить бізнес піти в «тінь» — ЄБА

Збільшення навантаження на Фонд оплати праці в період кризи може призвести до збільшення зарплат «у конвертах».

Про це йдеться у коментарі Європейської Бізнес Асоціації з приводу планів уряду підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень та з приводу того, що бюджет 2021 року розробляється, виходячи із розміру мінімальної зарплати в 6-6,5 тисяч гривень.

На думку бізнес-спільноти, такі плани є тривожним сигналом про курс, взятий на збільшення податкового навантаження на оплату праці. Однак зазначений напрям не тільки не призведе до відчутних позитивних наслідків для бізнесу та громадян, а, навпаки – здатен спричинити погіршення існуючої ситуації.

У Асоціації наголошують, якщо озвучені плани реалізують, відчутно зросте максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску. І найвідчутнішого удару зазнають саме сумлінні платники податків, які відкрито виплачують заробітну плату своїм працівникам.

Також у бізнес-спільноті існують побоювання, що збільшення податкового тиску на оплату праці, та ще й в період економічної кризи, стимулюватиме зростання сектору «тіньових» заробітних плат. Адже збільшення «тіньового» сектору створить неконкурентні умови для сумлінних платників податків, а у гіршому випадку – ще й призведе до посилення тиску на сумлінних платників з боку державних органів.

«Внаслідок збільшення податкового навантаження на оплату праці можна очікувати зменшення офіційної зайнятості, скорочення витрат на оплату праці та, врешті-решт, скорочення бюджетних доходів. Тож навряд такі наслідки можна вважати позитивними», — заявляють в Асоціації.

З огляду на це, Асоціація наголошує, що вважає неприпустимим зростання податкового навантаження на оплату праці та наголошує на необхідності зниження такого навантаження.

«Відтак, у разі збільшення мінімальної зарплати спільнота буде наполягати, як мінімум, на пропорційному зниженні максимальної величини бази нарахування ЄСВ з метою недопущення зростання навантаження на сумлінних платників», — сказано у повідомленні.

Також Європейська Бізнес Асоціація повідомила, що очікує конструктивної дискусії щодо строків та механізмів подальшого зниження податкового навантаження на оплату праці, які б стимулювали платників добросовісно сплачувати податки і одночасно перешкоджали схемам ухилення від їх сплати.