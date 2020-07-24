МОЗ хоче запровадити 2D-кодування лікарських засобів

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає сайт уряду.

«За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів на ринку України є фальсифікованими. Це великий ризик для здоров’я людей. Вчора я провів зустріч з представниками українських фармацевтичних компаній, на якій ми обговорили заходи щодо боротьби з цією проблемою. Серед яких, зокрема, запровадження 2D-кодування для всіх зареєстрованих в Україні ліків. Як українського виробництва, так і імпортних. Це світова практика», — сказав Степанов.

Також він пояснив, що таке кодування наноситься під час виробництва, заноситься до загальної системи і шлях лікарського засобу відслідковується до самої аптеки.

«Звичайно, це поступовий процес. Фармацевтичні виробництва мають зробити переобладнання ліній випуску лікарських засобів. Але вважаю, що за 2-2,5 роки ми можемо повністю перейти на 2D-кодування», — стверджує міністр.

Також він нагадав, що в Україні продовжується впровадження системи електронного рецепту задля боротьби із неконтрольованим відпуском лікарських засобів та небезпечним самолікуванням.