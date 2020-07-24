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Уряд повністю розподілив кошти COVID-фонду: більше половини — на ремонт доріг

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Станом на 24 липня уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє сайт уряду.

Згідно з повідомленням, спочатку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, але з урахуваннями змін, ухвалених законами України та рішеннями Уряду обсяг фонду склав 66 млрд гривень. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу, затвердженого в держбюджеті на 2020 рік.

Зазначається, що 16 млрд грн з Фонду виділено для системи охорони здоров’я, зокрема, для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.

Для фінансування фонду з безробіття – близько 7 млрд, з яких 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття, 1,2 млрд виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Ще 2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення.

А 35 млрд грн з Фонду піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

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Нагадаємо, термін дії Фонду розрахований на період карантину і наступні після його офіційного звершення 30 днів.

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