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Шмигаль пообіцяв скасувати фіскальну службу до кінця 2020 року

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Державна фіскальна служба припинить роботу до кінця 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції в Брюсселі, передає ЛІГА.Фінанси.

За його словами, ліквідація ДФС — одна з вимог Європейського Союзу для виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

«Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби», – сказав прем'єр.

Державний орган, яким замінять ДФС, буде позбавлений всіх силових повноважень.

«Нова служба ... буде не силовою, а інтелектуальною. У неї буде доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, визначати їх і передавати до відповідних органів», – пояснив Денис Шмигаль.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 23 липня між Україною та ЄС була підписана угода про отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС на суму в 1,2 млрд євро. Програма допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро. Отримання першого передбачається відразу після набрання чинності документів, а от другий стане можливим лише після виконання українською стороною низки спеціальних умов.

макрофінансова допомога фіскальна політика ЄС Денис Шмигаль