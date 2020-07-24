Друга спроба — вигідніша: Мінфін розмістив єврооблігації на $2 млрд

Мінфін успішно розмістив єврооблігації на $2 млрд. Дохідність нового випуску – 7,25% з погашенням у 2033 році.

Про це з посиланням на агентство Bloomberg у своєму телеграм-каналі повідомляє Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (KSE).

«Сукупний попит на українські папери під час вчорашнього розміщення становив близько $6,3 млрд. Це навіть кращі результати, аніж ті, на які розраховував Мінфін 1 липня (коли результати аукціону було скасовано через відставку голови НБУ Якова Смолія). Тоді Мінфін зміг залучити $1,75 млрд за ставкою 7,3% річних. Загальний попит тоді склав $7,5 млрд», — цитують спеціаліста відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурсу у KSE.

Зазначається також, що $750 млн планується спрямувати на викуп існуючих єврооблігацій з терміном погашення у 2021-2022 рр., решту – на фінансування дефіциту бюджету.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Україна повернулася до планів з розміщення єврооблігацій у доларах. Вона скасувала цю угоду у зв’язку з появою увечері 1 липня інформації про відставку глави НБУ Якова Смолія.