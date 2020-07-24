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Київрада скасувала сплату пайової участі для літніх та сезонних майданчиків

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Київська міська рада ухвалила рішення про скасування сплати пайової участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав мер Києва Віталій Кличко.

Це рішення, за його словами, також стосуватиметься бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктах сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.

Відтепер вони платитимуть символічну 1 гривню.

Кличко уточнив, що для літніх майданчиків біля ресторанів та бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єктах сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма діятиме до кінця жовтня цього року. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів – до кінця року.

Якщо ж підприємці вже сплатили пайову участь до вступу в дію рішення Київради, ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік).

«Сьогодні складно всім. Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І отримали шалені збитки. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Бо малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І, переконаний, спільними зусиллями та ефективною співпрацею ми цю кризу подолаємо», — написав Кличко.

бізнес торгівля ресторанний бізнес карантин