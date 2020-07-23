У Києві портовики вийшли на мітинг проти російський буксирів в українських портах

Вони вимагають прибрати з портів Великої Одеси російські буксири і створити рівні правила гри, щоб державні і приватні буксири конкурували на рівних умовах у всіх портах України, повідомляє УНІАН.

На мітингу виступили керівники профспілок і співробітники обох портів. Всього в заході взяли участь близько 50 портовиків. Вони тримали плакати: «Ні піратів в порту» і «МІУ = бездіяльність».

«У морський порт Чорноморська 17 липня зайшли два буксири: DIAMOND N і TOPAZ N. Ці буксири належать офшорній компанії з Гонконгу Henford Logistics Ltd, 100% акцій якої належить Новоросійському МТП. Тобто роботу українських буксирів забирають судна, що належать РФ. Це не може не турбувати нас. Це крах державності у морському транспорті», — заявив під час мітингу керівник профспілки МТП «Чорноморськ» Сергій Бризгалов.

До учасників мітингу вийшов в. о. гендиректора директорату морського і річкового транспорту Іван Іванчик.

За його словами, він не знав, що в українських портах працюють два ніби-то російських буксири, які забирають роботу у наших портовиків.

«Я тільки зараз почув, що там функціонують два буксири, які нібито належать якійсь компанії. Я вважаю, що це питання має бути вивчене компетентними правоохоронними органами. Вони повинні дати належну оцінку цьому. Моя позиція як громадянина — це неприпустимо», — сказав він.

Іванчик також додав, що цим питанням має займатися СБУ.

«У мене мало інформації, щоб щось коментувати, чиї це судна. Але якщо дійсно є підтвердження, що це так (що DIAMOND N і TOPAZ N належить російській компанії — ред.) — це неприпустимо. Суб'єкти господарювання, форми власності країни-агресора не можуть і не мають повноважень здійснювати свою діяльність на території країни, у відношенні якого вони здійснюють агресію. Я так розумію, що це питання відноситься до компетенції СБУ. Якщо це дійсно судна країни-агресора», — додав Іванчик.

Видання також повідомляє, що раніше бізнесмен і активіст Дем'ян Ганул заявляв, що в Чорноморському порту українського державного підприємства вже кілька днів перебувають човни Diamond N і Topaz N компанії Henford Logistics Limited, акції якої на 80% належать новоросійському торговому дому. Пізніше правозахисник і блогер Сергій Наумович на своїй сторінці у Facebook оприлюднив документи, які підтверджують, що буксири належать РФ.

«Документи про те, що бенефіціарами фірми, яка володіє цими буксирами, є російська структура. Генеральний директор компанії Henford Logistics Limited – Інна Кузнецова, громадянка Російської Федерації. Крім того, з виписки з реєстру Гонконгу 2020 року випливає, що гонконзька компанія Henford Logistics Limited належить Новоросійському порту (РФ) з тим же директором — пані Інною Кузнєцовою. Вона ж була директором і 10 років тому», — написав Сергій Наумович.

Фото — УНІАН