Нацбанк погіршив прогноз падіння української економіки у 2020 році

Національний банк України переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році, зумовленого коронакризою, з 5% до 6%.

Найглибше падіння залишилося позаду – у другому кварталі, повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що у другому півріччі 2020 року економіка розпочала відновлення.

«Пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. До повноцінної роботи вже повернулися більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг. Ситуація на ринку праці хоч і залишається гіршою за докризову, втім демонструє ознаки стабілізації. Стимулюючі заходи Національного банку, кредитні канікули, податкові пільги та розширення бюджетної допомоги з безробіття додатково підтримали бізнес-активність та приватне споживання», — сказано у повідомленні.

Проте, у НБУ прогнозують, що темпи відновлення економіки будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом. Під час кризи громадяни суттєво знизили витрати на товари не першої необхідності, а бізнес призупинив втілення планів розвитку, переглянув штатні розписи та зарплатні фонди.

«З огляду на високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть достатньо стриманими в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях. Повільний вихід із кризи інших країн, зокрема й наших торговельних партнерів, також обмежує можливості пришвидшення відновлення економіки», — зазначають в НБУ.

Згідно з прогнозом, у 2021-2022 роках українська економіка повернеться до зростання на рівні близько 4%. Воно відбуватиметься переважно завдяки монетарним та фіскальним стимулам та посиленню зовнішнього попиту, а головним драйвером економічного зростання буде приватне споживання.